Страховка от выявления чужого отцовства

По одному полису предусматривается 500 евро, если наступает страховой случай.
Воспитание ребёнка требует значительных вложений, расходы предполагают его питание, закупку одежды, лечение и иные. Соответственно каждый из супругов инвестирует в ребёнка часть своего дохода. Факт обнаружения чужого отцовства, во-первых, является психологически травмирующим для любого мужчины, даже разведённого с его матерью и платящего алименты. Кроме того, он может означать перемену в отношении ребёнка к отцу, распад семьи и последующие издержки на раздел имущества.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.