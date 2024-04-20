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Страховка от выявления чужого отцовства

Страховка в случае выявления отсутствия родства собственного ребёнка

0:41
Страхование

По одному полису предусматривается 500 евро, если наступает страховой случай.

Страховка в случае выявления отсутствия родства собственного ребёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Воспитание ребёнка требует значительных вложений, расходы предполагают его питание, закупку одежды, лечение и иные. Соответственно каждый из супругов инвестирует в ребёнка часть своего дохода. Факт обнаружения чужого отцовства, во-первых, является психологически травмирующим для любого мужчины, даже разведённого с его матерью и платящего алименты. Кроме того, он может означать перемену в отношении ребёнка к отцу, распад семьи и последующие издержки на раздел имущества.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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