Страховка от супружеской неверности

Супружеская неверность как страховой случай

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Этот вид страхования достаточно широко распространён на Западе. Измена жены или мужа несёт за собой ряд последствий. Во-первых, это моральный ущерб. Во-вторых, часто это предполагает расторжение брачного контракта, если он заключён. Расторжение контракта также предполагает некоторые финансовые потери. Наконец, сам бракоразводный процесс также является делом достаточно затратным, поскольку со стороны супруги или супруга зачастую выступают платные адвокаты, соответственно это требует вложений со стороны истца.

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Сложность вида страхования является в щекотливости вопроса доказательства наступления страхового случая. Предоставленные фото и видеосвидетельства факта измены, во-первых, могут быть истолкованы в пользу ответчика, во-вторых, если имеются доказательства интимной близости с посторонним партнёром одного из супругов, то его защитники всегда могут представить их как не имеющие законной силы ввиду нелегального проникновения в частную жизнь.