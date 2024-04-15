Рост спроса на мини-КАСКО: почему автолюбители выбирают ограниченное покрытие

Россияне выбирают более экономичный вариант КАСКО

1:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России растет спрос на ограниченные полисы КАСКО. В отличие от полного покрытия, эти полисы могут охватывать либо только случаи угона, либо только повреждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как отмечают страховые компании и автодилеры, продажи таких полисов растут. Например, в компании ВСК продажи полисов выросли на 60% за 2023 год, а в "Ренессанс Страховании" — на 50%. Доля мини-КАСКО в прошлом году составила 30%, что существенно больше, чем 10-15% годом ранее, подчеркнул управляющий партнер "ГТК-Авто" Александр Сагун. Он также отметил, что усеченные полисы в основном приобретают для автомобилей бюджетных марок, таких как Kia, Hyundai, Lada, Renault, Nissan, а также китайские автомобили.

Рост популярности мини-КАСКО связан с тем, что банки теперь принимают такие полисы при выдаче автокредитов. При этом стоимость такой страховки существенно ниже, что делает ее более доступной для клиентов. Согласно данным финансового маркетплейса "Банки.ру", средняя цена полного КАСКО составляет 51,7 тыс. рублей, в то время как мини-КАСКО — около 13 тыс. рублей.

"Многие автолюбители продолжают приобретать полисы мини-каско после выплаты автокредита, потому что оно дешевле", — отметил руководитель проектного офиса страховой вертикали "Банки.ру" Александр Макаров.

Полисы с усеченным покрытием также выгодны для банков, поскольку помогают снизить частоту и размеры убытков. Эксперты прогнозируют дальнейший рост продаж мини-КАСКО в 2024 году.

В первом квартале этого года они уже выросли на 8-11%. Кроме того, на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала разработать меры по стимулированию продаж усеченных полисов КАСКО, чтобы расширить спектр защиты.