Опрос Airmic: почти 60% организаций пренебрегают этическими рисками искусственного интеллекта

Опрос Airmic: этические риски ИИ игнорируются 60% компаний

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

По последнему опросу, проведенному Ассоциацией специалистов по рискам и страхованию Airmic, выяснилось, что почти 60% компаний не оценивают этические аспекты, связанные с использованием искусственного интеллекта (ИИ), отдельно от других этических проблем.

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В еще одном опросе, посвященном мнению об отдельном рассмотрении этических рисков ИИ, мнения респондентов были разделены примерно поровну.

С учетом того, что компании активно внедряют приложения ИИ в свою деятельность, опасения относительно этических рисков этого процесса остаются пока малоизученными. В результате респонденты считают разумным уделить этим вопросам больше внимания и внедрить соответствующие меры в свои системы управления рисками.

Этот тренд соответствует возрастающему призыву к компаниям создавать комитеты по этике ИИ и разрабатывать специальные системы оценки рисков для решения этических дилемм.

Исполнительный директор Airmic Джулия Грэм, подчеркнула, что этические риски, связанные с использованием ИИ, до конца не прояснены, и на них нужно обратить дополнительное внимание.

"Среди наших членов существует мнение, что-либо вы этичны, либо нет, что не всегда практично или желательно разделять этические риски ИИ и другие риски, с которыми сталкивается компания", — объяснил руководитель исследовательского отдела Airmic Хо-Йонг Локе.