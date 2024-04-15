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В США страховщики начали вторгаться в личную жизнь клиентов с помощью беспилотников

Американские страховщики используют дроны для оценки жилья

1:23
Страхование

В США страховые компании всё чаще используют беспилотники и аэрофотосъемку для оценки жилья при страховании и этим досаждают своим клиентам, сообщает New York Post.

Американские страховщики используют дроны для оценки жилья
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Одни американцы жалуются, что дроны вторгаются в их личную жизнь, других злят надуманные нарекания страховщиков: компании расторгают договоры, обнаружив поврежденную черепицу, мусор на заднем дворе или незадекларированный бассейн. При этом некоторым фото два-четыре года.

Так, одному из клиентов отказали в страховании из-за крыши, хотя она была совершенно новой. Компания отказалась пересмотреть решение и предоставить аэрофотоснимки. С другим разорвали договор из-за ветки над сараем. Также компании исключали застрахованных, если находили на стене загородного дома мох.

Примечательно, что большинство жалоб поступает из Калифорнии, где из-за частых и катастрофических лесных пожаров семь из двенадцати крупнейших страховщиков свернули бизнес. Среди них — Farmers Insurance, State Farm и Allstate. Так, State Farm недавно отозвала страховое покрытие для 30 тысяч жилых и 42 коммерческих объектов в штате.

При этом премии по страхованию домовладельцев в США в целом выросли на 21% в период с мая 2022 г. по май 2023 г. против 12% предыдущего периода.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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