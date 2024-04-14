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Стандарт договора о страховании: что включает?

Что должен включать в себя любой договор о страховании?

1:10
Страхование

Договор страхования при всей многочисленности видов страховочных услуг должен включать в себя несколько необходимых параметров.

  1. Стороны договора: страховая компания (страховщик) и страхователь (застрахованное лицо или выгодоприобретатель).
  2. Объект страхования: имущество, здоровье, жизнь, ответственность и другие виды рисков.
  3. Страховые риски: перечень событий, при наступлении которых застрахованный может обратиться за выплатой.
  4. Страховая сумма: сумма рисков, на основании которой устанавливается размер премии и выплаты.
  5. Страховая премия: стоимость услуг, которую платит застрахованный до заключения договора.
  6. Страховая выплата: сумма, которую получает клиент при наступлении страхового случая, прописанного в договоре.
  7. Страховой полис: документ, выдаваемый клиенту после подписания договора, на основании которого выплачиваются деньги при наступлении страхового случая.

Неправильно составленный договор может привести к невозможности исполнения страховщиком своих услуг, если не будет доказана вина самого страховщика. Договор следует внимательно прочитывать, особенно в пунктах, касающихся страховых рисков и премий.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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