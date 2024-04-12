Прокуратура Липецка выявила факты мошенничества с поддельными документами в получении инвалидности и социальных пособий

Прокуратура выявила незаконные выплаты по инвалидности в Липецке

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ходе проверки Прокуратура Левобережного района г. Липецка выявила, что четверо местных жителей, с использованием фальшивых документов, приобрели статус инвалида и обратились в Отделение Пенсионного и Социального Страхования Российской Федерации по Липецкой области с заявлениями о назначении страховой пенсии по инвалидности, которые были одобрены соответствующими органами.

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Данные лица незаконно получили социальные пособия на общую сумму более 1 миллиона рублей. В результате были возбуждены уголовные дела, которые находятся под контролем прокуратуры района.

Также в Октябрьский районный суд г. Липецка были поданы иски о взыскании незаконно полученных социальных выплат с упомянутых граждан.

В отношении двух лиц иски уже рассмотрены, незаконно полученные ими денежные средства в размере 665 тысяч рублей были перечислены в бюджет регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования. Еще два исковых заявления находятся на стадии рассмотрения, сообщает Прокуратура Липецкой области.