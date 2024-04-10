Отказ от страхования по ипотеке и возврат оплаты: что нужно знать

Ипотека без страховки: возможности возврата средств и налоговые вычеты

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

По мнению депутата Госдумы Никиты Чаплина, возврат средств за оформление страховки по ипотечному кредиту осуществим при подаче соответствующего запроса в страховую компанию или банк, сообщает платформа brobank. ru.

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Важно помнить, что клиенты банка имеют право отказаться от страховки в течение 30 дней и получить обратно уплаченную сумму. При правильном заполнении документов средства будут перечислены в течение недели.

От страхования жизни, здоровья от несчастного случая и потери трудоспособности можно отказаться, когда клиент становится застрахованным лицом. Однако следует изучить условия кредитного договора, так как он может содержать информацию о том, что отказ от страховки приведет к повышению процентной ставки по ипотеке.

Для оформления возврата необходимо обратиться в свой банк или страховую компанию. После рассмотрения заявления деньги должны быть возвращены в течение недели.

Также Чаплин напомнил о возможности налогового вычета за покупку квартиры, комнаты, земельного участка с домом или земли для строительства. Вычет также предоставляется за уплаченные проценты по ипотечному кредиту и ремонт квартиры в новостройке, купленной у застройщика без отделки.

Таким образом, официально трудоустроенные граждане РФ, уплачивающие налоги и не пользовавшиеся вычетом до 2014 года, имеют возможность получить возврат 13% стоимости объекта и отделки, а также 13% уплаченных процентов по ипотечному кредиту, но не более 650000 рублей.