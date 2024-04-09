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Мошенники звонят россиянам и предлагать заменить полис ОМС на цифровой

Минздрав: мошенники предлагают переоформить полис ОМС по телефону

1:31
Страхование

Злоумышленники придумали новую схему обмана: они звонят людям и говорят о необходимости замены полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), предупредили россиян сотрудники Минздрава и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Минздрав: мошенники предлагают переоформить полис ОМС по телефону
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Мошенники при звонке выдают себя за сотрудников страховых компаний и уверяют человека, что ему нужно заменить старый полис ОМС на цифровой с QR-кодом. Одновременно преступники присылают на телефон абонента СМС с цифровым кодом, который нужно назвать для перевода денег на "безопасный" банковский счёт.

"Призываем граждан быть внимательными и не поддаваться на обман мошенников! Специалисты страховых медицинских организаций могут позвонить с информацией о необходимости актуализировать данные полиса, но никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, и тем более не просят перевести деньги. Кроме того, цифровые полисы ОМС не имеют QR-кодов", — предупредила начальник отдела организации страховой деятельности ТФОМС Лариса Мустафина.

При получении подобного звонка гражданам рекомендуют обратиться в свою страховую медицинскую организацию или в единый круглосуточный контакт-центр в сфере ОМС по телефону 8 800 300 1003.

Получение, замена или приостановка полиса ОМС производится только при обращении напрямую к страховщику или на портале "Госуслуги", напомнили в ТФОМС.

Ранее в Мурманске "АльфаСтрахование" наказали за назойливую рекламу.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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