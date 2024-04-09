В Мурманске "АльфаСтрахование" наказали за назойливый рекламный звонок

"Альфастрахование" в Мурманске наказали за нежелательную рекламу

СК «АльфаСтрахование» получила предписание от Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) Мурманской области за рекламный звонок без согласия абонента, сообщает ГТРК «Мурман».

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Менеджер страховой компании позвонил женщине и предложил услуги по страхованию недвижимости. Абонент обратилась в УФАС и пожаловалась на нежелательный звонок.

«Рекламный звонок поступил заявителю без ее согласия. Факт получения рекламы подтвержден детализацией звонков абонента», — отметили в региональном УФАС.

Представитель страховой компании отрицал факт рекламного звонка, объяснив, что звонившие якобы использовали технологию Caller ID Spoofing, которая позволяет менять номер телефона. Однако операторы сотовой связи опровергли его версию, подтвердив, что звонок поступил непосредственно от страховой компании. Нарушителю выдали предписание, которое уже исполнено.

«Мурманское УФАС напоминает! В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе согласие на получение рекламы является обязательным!» — говорится в сообщении.

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