Планирующим поездку в отпуск автомобилистам советуют приобрести полис КАСКО

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1:15
Страхование

Наличие страхового полиса КАСКО предоставляет возможность получения компенсации даже в случае, если виновник аварии не имеет обязательного страхового полиса гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО). Об этом сообщила адвокат из адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова в эфире радио "Спутник в Крыму".

Отпуск на колесах: почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Фото: Unsplash by Daniela Cuevas is licensed under public domain

В ходе своего выступления она пояснила, что при наличии такого полиса страховая компания возместит расходы, даже если другой участник ДТП не застрахован по ОСАГО.

В противном случае придется обращаться за возмещением ущерба через суд, что может занять значительное время. Денисова также отметила, что многие страховые компании предлагают временные страховые продукты, такие как страхование на месяц.

Существует также мини-КАСКО, который стоит значительно дешевле полного, однако покрывает меньшее количество рисков. Несмотря на это, страхователь может выбрать конкретные риски для страхования своего транспортного средства.

В заключение Денисова рекомендовала внимательно изучить условия страхования, включая список случаев, охватываемых полисом, исключения, а также условия получения страховой выплаты, прежде чем заключать договор страхования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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