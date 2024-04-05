Разбушевавшийся в среду ураган в Москве и Подмосковье повредил шесть автомобилей

Шесть автовладельцев обратились в СК "Согласие" после урагана в Московском регионе: их машины, застрахованные по каско, были повреждены в результате разгула стихии.
Так, пострадали припаркованные во дворах жилых домов и у одного из бизнес-центров в Москве Mercedes-Benz GLS 350, BMW X2 и Lada Largus. Сильный порывистый ветер обрушил на автомобили деревья, повредив крышу, двери и другие элементы.
На капот Mercedes-Benz GLC упал сорванный ураганом с крыши здания предмет, оставив на машине вмятины. На Волгоградском проспекте в Москве резкий порыв ветра распахнул приоткрытую дверь припаркованной машины, повредив проезжавший мимо пикап JAC T8. Упавшая на TOYOTA RAV 4 ветка дерева повредила ветровое стекло.
В компании уточнили, что ущерб, нанесенный автомобилю во время урагана, покрывается полисом каско с риском "стихийные бедствия".
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