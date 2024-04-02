"Согласие" выплатит компенсации пассажирам автобуса, столкнувшегося с поездом в Ярославской области

Гражданская ответственность перевозчика, чей рейсовый автобус столкнулся со скоростным поездом в Ярославской области, застрахована в компании "Согласие", сообщает АСН.
В понедельник автобус "ПАЗ" с пассажирами заглох на железнодорожных путях у села Берендеево в Переславском районе Ярославской области. Транспортное средство протаранил поезд "Архангельск — Москва". В результате аварии погибли 7 человек. Следствие обнаружило у работавшего в тот день диспетчера 1,5 промилле алкоголя в крови.
"Согласие" сообщило, что в случае признания случая страховым пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты, размер которых зависит от локализации и тяжести травм. Супруги, родители, дети и иждивенцы погибших могут получить возмещения в размере 2 025 000 рублей.
Для получения страховых выплат пострадавшим нужно обратиться в офис страховщика.
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