Московские полицейские задержали автоподставщиков, которые обогатились своими преступлениями на миллионы рублей

В Москве задержали подозреваемых в страховом мошенничестве на 5 млн рублей

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Москве задержаны двое мужчин и две женщины по подозрению в страховом мошенничестве. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey emcomeau is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Задержанным от 29 до 32 лет. В полиции заявили, что подозреваемые арендовали автомобили, а потом инсценировали ДТП. По несуществующим авариям они оформляли поддельные документы и обращались в страховые фирмы, где получали компенсации, так как имели ОСАГО.

Для получения средств злоумышленники указывали счета третьих лиц. В домах задержанных граждан уже найдены улики, а также нелегальное оружие.

Всего полицейские установили почти четыре десятка случаев мошенничества со страховкой. Ущерб превысил 5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурантам запрещён выезд из города. Расследование продолжается.

Напомним, несколько дней назад в России начали выдавать "короткие" полисы ОСАГО. О том, какие риски несёт такая страховка, рассказали представители страховых компаний. Подробнее об этом читайте в нашем материале.