Московские полицейские задержали автоподставщиков, которые обогатились своими преступлениями на миллионы рублей

В Москве задержаны двое мужчин и две женщины по подозрению в страховом мошенничестве. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Задержанным от 29 до 32 лет. В полиции заявили, что подозреваемые арендовали автомобили, а потом инсценировали ДТП. По несуществующим авариям они оформляли поддельные документы и обращались в страховые фирмы, где получали компенсации, так как имели ОСАГО.
Для получения средств злоумышленники указывали счета третьих лиц. В домах задержанных граждан уже найдены улики, а также нелегальное оружие.
Всего полицейские установили почти четыре десятка случаев мошенничества со страховкой. Ущерб превысил 5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурантам запрещён выезд из города. Расследование продолжается.
Напомним, несколько дней назад в России начали выдавать "короткие" полисы ОСАГО. О том, какие риски несёт такая страховка, рассказали представители страховых компаний. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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