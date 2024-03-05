Страховые компании объяснили, почему короткие полисы ОСАГО начинают действовать только через три дня

Страховщики рассказали, какие риски несут для них короткие полисы ОСАГО

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Заключенный краткосрочный договор ОСАГО обычно начинает действовать не сразу, а через три дня после оформления, чтобы исключить риски мошенничества, рассказали специалисты по автострахованию Autonews. ru.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Так, подвыпивший автомобилист не сможет быстро оформить такой полис, чтобы трезвый товарищ сел за руль вместо него.

Временная "трехдневная франшиза" предусмотрена, чтобы исключить риски мошенничества, объясняют страховщики. Например, она не позволит водителю купить короткий полис, чтобы устроить ДТП. Или не даст автовладельцу оформить ОСАГО уже после попадания в аварию.

В законе есть исключение, уточнили в РСА. Договор ОСАГО может вступить в силу и раньше трехдневного срока, но только при согласии на это обеих сторон договора — страховщика и страхователя.

Юрист в области автострахования Илья Афанасьев уверен, что короткие полисы ОСАГО не несут в себе рисков мошенничества. Он отметил, что такие договоры вряд ли будут слишком популярны.

2 марта вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют водителям оформлять полис автострахования на короткие сроки — от одного дня до трех месяцев. За минувшие выходные в России заключено уже 48 таких договоров.