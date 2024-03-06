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Астролог Малеева рассказала, какие подарки расстроят представительниц разных знаков зодиака

1:44
Гороскопы

Астролог Катерина Малеева рассказывает, что знак зодиака конкретной женщины может помочь выбрать ей подходящий подарок. Она подчеркивает, что каждый знак предпочитает что-то особенное и уникальное.

Астролог Малеева рассказала, какие подарки расстроят представительниц разных знаков зодиака
Фото: openverse by Droid Gingerbread is licensed under CC BY 2.0

Например, женщина, рожденная под знаком Овна, скорее всего, оценит необычный и оригинальный подарок, который поддержит ее активную энергию и вдохновит на новые приключения.

Тельцы ценят качество и долговечность, поэтому для них лучше выбрать практичный и красивый подарок, который будет радовать долгое время.

Женщина-Близнец не оценит скучный подарок, который не вызовет интереса ее уму, в то время как женщина-Рак оценит заботу и внимание в подарке.

Женщину-Льва не порадует скромный подарок, она предпочитает роскошь и внимание, поэтому лучше выбрать что-то экстравагантное.

Для Девы важно избегать ненужных вещей, они ценят практичность и порядок, а женщине-Весам важно выбирать эстетически привлекательные подарки, чтобы сохранить гармонию и равновесие.

Женщина-Скорпион не оценит заурядный подарок, она предпочитает что-то загадочное и стимулирующее ее исследовательский дух. Водолеи также не любят обычные подарки, им нравятся уникальные вещи, выражающие их индивидуальность.

Стрелецам важно избегать подарков, связанных с ограничением их свободы, они предпочитают подарки, которые помогут им расширить горизонты и путешествовать.

Женщине-Козерогу лучше выбирать практичные и соответствующие ее статусу подарки, а для Рыб важно избегать подарков, которые могут вызвать печальные чувства, лучше выбрать что-то вдохновляющее или связанное с творчеством, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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