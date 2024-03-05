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У этих знаков зодиака произойдут серьёзные изменения в карьере в марте

Таролог Шери рассказала, для кого март обернется резкими переменами в карьере

2:06
Гороскопы

В марте у Раков, Близнецов, Козерогов и Рыб будет благоприятное время в сфере карьеры, утверждает таролог и рунолог Светлана Шери.

Таролог Шери рассказала, для кого март обернется резкими переменами в карьере
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Близнецам следует ожидать роста в деловых и карьерных делах, сопровождаемого увеличением доходов. Раки также смогут ощутить удачу, которая ранее их обходила стороной в деловых аспектах.

"Они долго работали, но им не хватало удачи, чтобы добиться успеха. В марте она придет, главное — не упустить ее возможности", — подчеркнула Шери.

У Козерогов также будет возможность улучшить свои деловые показатели, при условии, что они продолжат прилагать усилия в этом направлении.

"Представители этого знака уже много работали в этом направлении. Теперь перед ними выбор: либо застояться, либо стремиться к новым вершинам. Это зависит только от них самих", — отметила эксперт.

У Рыб дела будут постепенно, но уверенно идти вверх. Хотя улучшения не будут мгновенными, они будут заметны со временем.

Овны, Львы, Девы и Весы могут ожидать стабильности в карьере и финансах.

"У Овнов не будет значительных изменений, но ситуация будет комфортной и благоприятной. Львы могут рассчитывать на стабильный доход, хотя и не на самый большой. Девы и Весы смогут удерживать дела на хорошем и даже отличном уровне", — отметила Шери. Однако Весам стоит быть осторожными с затратами на вещи, рекламируемые в глянцевых журналах.

Тельцы могут ожидать замороженных позиций в своей работе и карьере в марте. Им важно ничего не менять в данный момент, чтобы не ухудшить ситуацию.

Стрельцы не смогут существенно повлиять на свою работу и карьеру в марте. Хотя доходы могут остаться на прежнем уровне, роста не предвидится. Однако они могут лучше справляться с работой в одиночку.

Март окажется не самым удачным в плане карьеры и финансов для Скорпионов и Водолеев. Шери советует им просто дождаться лучших времен, так как в данный момент мало что зависит от них, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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