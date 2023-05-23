Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала гражданам нескольких способах, чтобы улучшить своё финансовое состояние. Она отметила, что для этого важно узнать свой элемент личности, который поможет распознать качества преобладающие в человеке.
Богданова отметила, что различают несколько видов элементов, которые можно рассчитать самостоятельно с помощью специального онлайн-калькулятора.
Людям, которые соответствуют Дереву Ян необходимо чувствовать в себе силу. Специалист рекомендует гражданам такого элемента личности чувствовать себя так, как будто они уже богаты и имеют всё необходимое.
К людям Огня Ян все события притягиваются сами собой, поэтому им свойственно дарить окружающим позитив и делиться идеями. Тогда для них откроются новые возможности, соответственно и финансовые потоки.
Тем, кто относиться к Огню Инь для денежного благополучия нужно иметь чёткий план. Будет не лишним написать желаемое на бумаге и чётко обозначить цель. Об этом сообщает Москва 24.
Элемент Земли Инь характерен для людей, которые умеют легко добиться финансовых успехов. А представители Земли Ян способны копить и преумножать свои средства.
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