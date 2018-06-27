7 поводов не отказывать себе в рисе

Рис — один из основных продуктов человечества. Диетологи и ученые до сих пор спорят: полезен ли этот продукт, какую именно разновидность злака лучше вкушать.
Стоит отметить, что любой рис — источник углеводов, их организм "перерабатывает" в энергию. А также этот злак помогает мозгу функционировать.
Продукт богат витаминами, минералами и органическими компонентами. Они повышают функционал и метаболическую активность всех органов. Вопреки распространенному мифу рис помогает избежать ожирения, если входит в состав сбалансированного рациона. Кроме того, в продукте содержится минимальное количество натрия, жира, а также холестерина. Все это идет в "копилку" борьбы с избыточным весом. Желающим улучшить метаболизм также стоит включить злак в свой рацион.
Полезен будет рис и больным целиакией, так как не содержит глютена, а значит, не провоцирует воспаление в кишечнике. Также этот продукт следует включать в диету страдающим от гипертонии. Как отмечалось ранее в злаке мало натрия, провоцирующего сокращение артерий и вен, а, следовательно, сердце не будет дополнительно нагружаться.
Полезен рис и в виде экстракта. Медики убеждены, что это незаменимое средство при болезнях кожи. Дело в феноловых компонентах, которые снимают воспаление.
Последнее свойство риса, известное многим, — это отличный диуретик, выводящий токсины из организма.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что нужно быть осторожными при хранении злака, так как в нем могут заводиться Bacillus cereus. Эти бактерии не страшатся высоких температур. Чтобы избежать отравления, ученые рекомендуют не позднее чем через 2 часа после приготовления, убрать рис в холодильник. Так бактерии не оживут и не станут размножаться.
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