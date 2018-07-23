"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян

На прилавках магазинов сегодня сложно найти молочный продукт без пальмового масла. Им заменяют животный жир. Причина проста — пальмовое масло стоит шесть сотен долларов за тонну, а животный жир — три тысячи.

Фото: Fotodom.ru

Справедливости ради стоит сказать, что пальмовое масло использовалось и в советское время. Но настоящий "пальмовый бум" в России произошел в конце 90-ых годов, в самый разгар кризиса. Так, если в 1997 году в Россию ввезли сто тонн пальмового масла, то на следующий год — уже четыреста.

Впрочем, не так страшно пальмовое масло, как его малюют. Дело в том, что согласно некоторым данным, в Россию продают не только пищевое пальмовое масло, но и техническое. Его получают путем переработки механических остатков после приготовления пищевого.

С начала года импорт пальмового масла в Россию вырос ровно на четверть. Это связано с тем, что в странах Евросоюза уже давно отказались от пальмового масла, в то время как в России оно все еще в ходу. Удивительно даже не это, а то, что в нашей стране производится высококачественное подсолнечное и соевое масло, но все оно идет на экспорт.

На данный момент ни о каком ограничении импорта пальмового масла в страну не идет и речи. Максимум, на что способны контролирующие органы — обязать маркировать продукцию с "пальмой". Со смехотворными для крупных брендов штрафами за непослушание.

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