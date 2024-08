Фрукты и ягоды, которые поднимают сахар в крови

Врач-диетолог назвал фрукты с высоким содержанием сахара

Врач-диетолог Алексей Березников рассказал, какими фруктами и ягодами не стоит злоупотреблять из-за высокого содержания сахара и гликемического индекса. Он отметил, что многие люди ошибочно ориентируются на вкус, считая, что кислые плоды безопаснее для уровня сахара в крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Garry Knight, CC BY 2.0

Однако решающим фактором является гликемический индекс: чем он выше, тем менее полезен продукт для людей, склонных к диабету и избыточному весу. Алексей советует избегать регулярного употребления фруктов с индексом выше 35, таких как виноград, хурма, бананы и цитрусовые.

При этом в рацион можно спокойно включать продукты с низким индексом: авокадо, вишню, клубнику и малину. Эксперт подчеркнул, что правильный выбор продуктов помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Уточнения

Я́года (лат bácca, úva) — многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с толстым кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием. Другими словами, ягодами называют плоды с толстой оболочкой, сочной серединой, обычно с несколькими плотными семенами внутри.

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.