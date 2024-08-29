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Фрукты и ягоды, которые поднимают сахар в крови

Врач-диетолог назвал фрукты с высоким содержанием сахара
0:55
Здоровье

Врач-диетолог Алексей Березников рассказал, какими фруктами и ягодами не стоит злоупотреблять из-за высокого содержания сахара и гликемического индекса. Он отметил, что многие люди ошибочно ориентируются на вкус, считая, что кислые плоды безопаснее для уровня сахара в крови.

Врач-диетолог назвал фрукты с высоким содержанием сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Garry Knight, CC BY 2.0

Однако решающим фактором является гликемический индекс: чем он выше, тем менее полезен продукт для людей, склонных к диабету и избыточному весу. Алексей советует избегать регулярного употребления фруктов с индексом выше 35, таких как виноград, хурма, бананы и цитрусовые.

При этом в рацион можно спокойно включать продукты с низким индексом: авокадо, вишню, клубнику и малину. Эксперт подчеркнул, что правильный выбор продуктов помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Уточнения

Я́года (лат bácca, úva) — многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с толстым кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием. Другими словами, ягодами называют плоды с толстой оболочкой, сочной серединой, обычно с несколькими плотными семенами внутри. == Литература == Артюшенко З. Т., Фёдоров Ал. А. Ягода // Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод / АН СССР; Бот. ин-т им. В. Л. Комарова. — Л.: Наука, Лен. отд, 1986. — С. 79—81. Губанов И. А. Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. / И. А. Губанов, К. В. Киселёва, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М. : Товарищество науч. изд. КМК : Ин-т технол. исслед., 2002. — Т. 1 : Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные). — С. 30—32. — 527 с. — 5000 экз. — ISBN 5-87317-091-6.

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы. == Литература == Рене Макгрегор. Спортивное питание: Что есть до, во время и после тренировок = Training Food. Get The Fuel You Need To Achieve Yout Goals — Before, During And After Exercise. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 304 p. — ISBN 978-5-9614-5763-6.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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