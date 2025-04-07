Неожиданный финал угона: электромобиль и инфраструктура против вора

Ночной угон электромобиля Ioniq 5 в Великобритании закончился весьма плачевно: преступник не рассчитал, насколько может подвести инфраструктура для зарядки.
Пытаясь скрыться с места преступления, вор направлялся к лодке, которая должна была увезти его в Средиземное море. Но его амбициозные планы рухнули, как только стало ясно — батареи не хватит даже до побережья.
Дальнейшее бегство превратилось в кошмар: одна зарядная станция не работала, другая не принимала оплату, третья отказалась подтверждать его учётку, потому что его e-mail "уже используется".
Финал этой цифровой драмы случился у мощной 350-киловаттной станции. Там вор, не справившись ни с техникой, ни с эмоциями, просто разрыдался. Автомобиль перешёл в режим ожидания, а полиция — в режим задержания.
Представитель правоохранительных органов, сдерживая усмешку, прокомментировал: "Наша кривая инфраструктура — лучшая сигнализация".
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.