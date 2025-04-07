Неожиданный финал угона: электромобиль и инфраструктура против вора

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Ночной угон электромобиля Ioniq 5 в Великобритании закончился весьма плачевно: преступник не рассчитал, насколько может подвести инфраструктура для зарядки.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

Пытаясь скрыться с места преступления, вор направлялся к лодке, которая должна была увезти его в Средиземное море. Но его амбициозные планы рухнули, как только стало ясно — батареи не хватит даже до побережья.

Дальнейшее бегство превратилось в кошмар: одна зарядная станция не работала, другая не принимала оплату, третья отказалась подтверждать его учётку, потому что его e-mail "уже используется".

Финал этой цифровой драмы случился у мощной 350-киловаттной станции. Там вор, не справившись ни с техникой, ни с эмоциями, просто разрыдался. Автомобиль перешёл в режим ожидания, а полиция — в режим задержания.