Расширение квот: вот кто ещё сможет учиться за счёт бюджета в вузах России

Обучаться в вузах за счет бюджета в пределах установленной квоты по закону могут дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий. В ГД предложили расширить этот список.
Обучать бесплатно в вузах хотят ребят из многодетных семей, которые живут в регионах с низкой рождаемостью. Список регионов определит Правительство.
"Вырастить 3-х и более детей очень непросто. Поэтому мы должны облегчить финансовое бремя наших многодетных, предоставив им дополнительные возможности с правом для их детей поступать на бюджет в вузы по выделенной квоте”, — отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и один из авторов документа Сергей Леонов.
По его мнению, если мы хотим, чтобы Россия стала страной многодетных семей, то должны ввести для таких семей много стимулов.
Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.
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