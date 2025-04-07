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Расширение квот: вот кто ещё сможет учиться за счёт бюджета в вузах России

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Общество

Обучаться в вузах за счет бюджета в пределах установленной квоты по закону могут дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий. В ГД предложили расширить этот список.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

Обучать бесплатно в вузах хотят ребят из многодетных семей, которые живут в регионах с низкой рождаемостью. Список регионов определит Правительство.

"Вырастить 3-х и более детей очень непросто. Поэтому мы должны облегчить финансовое бремя наших многодетных, предоставив им дополнительные возможности с правом для их детей поступать на бюджет в вузы по выделенной квоте”, — отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и один из авторов документа Сергей Леонов.

По его мнению, если мы хотим, чтобы Россия стала страной многодетных семей, то должны ввести для таких семей много стимулов.

 

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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