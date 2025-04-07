Как лунатизм может убить? Шепчущий голос заставил мужчину забраться на огромную высоту

В штате Сабах в Малайзии утром 7 апреля можно было увидеть захватывающее зрелище: мужчина залез на строительный кран.
Когда приехали спасатели, он уже сидел на балке на высоте 126 метров. Мужчину долго просили спуститься, когда он согласился, с ним поговорили. Оказалось, он трудился на этой площадке.
Спасателям он рассказал, что, какой-то "шепчущий голос" ему подсказал забраться наверх. Мужчина заявил, что не понимал своих действий и был шокирован, когда проснулся.
Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.
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