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Как лунатизм может убить? Шепчущий голос заставил мужчину забраться на огромную высоту

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Мир

В штате Сабах в Малайзии утром 7 апреля можно было увидеть захватывающее зрелище: мужчина залез на строительный кран.

Статуя лунатика на крыше в Гросскляйне
Фото: commons.wikimedia.org by Herzi Pinki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Статуя лунатика на крыше в Гросскляйне

Когда приехали спасатели, он уже сидел на балке на высоте 126 метров. Мужчину долго просили спуститься, когда он согласился, с ним поговорили. Оказалось, он трудился на этой площадке.

Спасателям он рассказал, что, какой-то "шепчущий голос" ему подсказал забраться наверх. Мужчина заявил, что не понимал своих действий и был шокирован, когда проснулся.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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