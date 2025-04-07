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Трамп запускает цепную реакцию: может ли рынок повторить кризис 2008 года?

0:47
Экономика

Последние действия президента США Дональда Трампа могут спровоцировать цепную реакцию и привести к финансово-экономическому кризису, похожему на ситуацию 2008 года. Так считает финансовый аналитик Александр Разуваев.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Сегодня, кстати, фондовые рынки АТР открылись резким снижением, продолжив суперраспродажу.

"Год будет турбулентным. Кризис 2008 года может очень легко повториться, даже переплюнув его. Республиканец с командой сейчас следуют своему плану, но цели и дальнейшие шаги пока непонятны", — цитирует эксперта KP. RU.

Он добавил, что Россия легче переживёт возможный глобальный кризис, так как она уже отрезана от мировой экономики.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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