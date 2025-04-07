Трамп запускает цепную реакцию: может ли рынок повторить кризис 2008 года?

Последние действия президента США Дональда Трампа могут спровоцировать цепную реакцию и привести к финансово-экономическому кризису, похожему на ситуацию 2008 года. Так считает финансовый аналитик Александр Разуваев.
Сегодня, кстати, фондовые рынки АТР открылись резким снижением, продолжив суперраспродажу.
"Год будет турбулентным. Кризис 2008 года может очень легко повториться, даже переплюнув его. Республиканец с командой сейчас следуют своему плану, но цели и дальнейшие шаги пока непонятны", — цитирует эксперта KP. RU.
Он добавил, что Россия легче переживёт возможный глобальный кризис, так как она уже отрезана от мировой экономики.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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