Трамп запускает цепную реакцию: может ли рынок повторить кризис 2008 года?

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Последние действия президента США Дональда Трампа могут спровоцировать цепную реакцию и привести к финансово-экономическому кризису, похожему на ситуацию 2008 года. Так считает финансовый аналитик Александр Разуваев.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Сегодня, кстати, фондовые рынки АТР открылись резким снижением, продолжив суперраспродажу.

"Год будет турбулентным. Кризис 2008 года может очень легко повториться, даже переплюнув его. Республиканец с командой сейчас следуют своему плану, но цели и дальнейшие шаги пока непонятны", — цитирует эксперта KP. RU.

Он добавил, что Россия легче переживёт возможный глобальный кризис, так как она уже отрезана от мировой экономики.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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