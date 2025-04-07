"Протезы не для полных": новая система шокировала пациентов в Венгрии

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Венгерская система здравоохранения оказалась в центре скандала после того, как были введены новые правила для пациентов, ожидающих установки тазобедренного или коленного протеза.

Теперь из-за одного показателя — ИМТ — пациентам могут просто отказать в операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стетоскоп

Что изменилось

Национальная касса медицинского страхования (NEAK) внедрила протокол, ограничивающий доступ к протезированию для людей с индексом массы тела выше 35-40.

Цель — сократить очереди на операции. Но результат вызвал бурю критики.

По новому порядку такие пациенты даже не будут включаться в лист ожидания.

"Невозможно представить большую жестокость"

Оппозиционные политики резко осудили инициативу.

Евродепутат Клара Добрев заявила:

"Отказывать в операции только потому, что у человека лишний вес? Трудно представить себе что-то более жестокое".

Лидер партии "На стороне народа" Петер Якаб добавил:

"Если пациентов исключают из листа, значит, они могут не платить взносы? Брать деньги за воздух — это воровство".

Депутат от социалистов Берталан Тот подчеркнул:

"Даже в список ожидания не попадут те, у кого ИМТ не соответствует норме. Вот новое "чудо-оружие" венгерского здравоохранения".

Что говорит власть

В Министерстве внутренних дел пояснили, что протокол разрабатывали опытные специалисты.

Тяжёлое ожирение и ранее считалось противопоказанием, так как:

риск осложнений увеличивается в 4-5 раз;

операция в таких условиях может быть опасной.

По словам чиновников, цель изменений — обеспечить равный доступ к медпомощи для всех.

Уточнения

Протези́рование (др.-греч. πρόσθεσις - присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.

