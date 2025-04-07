"Протезы не для полных": новая система шокировала пациентов в Венгрии

Венгерская система здравоохранения оказалась в центре скандала после того, как были введены новые правила для пациентов, ожидающих установки тазобедренного или коленного протеза.
Теперь из-за одного показателя — ИМТ — пациентам могут просто отказать в операции.
Национальная касса медицинского страхования (NEAK) внедрила протокол, ограничивающий доступ к протезированию для людей с индексом массы тела выше 35-40.
Цель — сократить очереди на операции. Но результат вызвал бурю критики.
По новому порядку такие пациенты даже не будут включаться в лист ожидания.
Оппозиционные политики резко осудили инициативу.
Евродепутат Клара Добрев заявила:
"Отказывать в операции только потому, что у человека лишний вес? Трудно представить себе что-то более жестокое".
Лидер партии "На стороне народа" Петер Якаб добавил:
"Если пациентов исключают из листа, значит, они могут не платить взносы? Брать деньги за воздух — это воровство".
Депутат от социалистов Берталан Тот подчеркнул:
"Даже в список ожидания не попадут те, у кого ИМТ не соответствует норме. Вот новое "чудо-оружие" венгерского здравоохранения".
В Министерстве внутренних дел пояснили, что протокол разрабатывали опытные специалисты.
Тяжёлое ожирение и ранее считалось противопоказанием, так как:
риск осложнений увеличивается в 4-5 раз;
операция в таких условиях может быть опасной.
По словам чиновников, цель изменений — обеспечить равный доступ к медпомощи для всех.
Протези́рование (др.-греч. πρόσθεσις - присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.
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