Почему яйца должны обязательно присутствовать в рационе: советы диетологов

Яйца были основным продуктом питания на протяжении веков, и теперь мы раскроем весь их питательный потенциал.
Яйца, богатые 13 незаменимыми витаминами и минералами, играют решающую роль в обеспечении долгосрочной пользы для здоровья.
Давайте разберемся, почему яйца полезны для вас и как они способствуют удовлетворению ваших ежедневных потребностей в питательных веществах.
Витамины и минералы: средняя порция из 2 яиц обеспечивает 82% суточной потребности в витамине D, 50% суточной потребности в фолиевой кислоте, 25% суточной потребности в рибофлавине (витамине B2), 40% суточной потребности в селене.
Яйца также содержат полезное количество витаминов А, Е, В5, В12, железа, йода и фосфора.
Яйца являются ценным источником качественного белка. Белки необходимы для укрепления мышц и восстановления тканей.
В одном яйце содержится около 6,3 грамма белка. Яичный белок содержит 60% высококачественного белка, а желток содержит полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты.
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