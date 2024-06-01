Почему яйца должны обязательно присутствовать в рационе: советы диетологов

Яйца являются источником большого количества питательных веществ

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Яйца были основным продуктом питания на протяжении веков, и теперь мы раскроем весь их питательный потенциал.

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Яйца, богатые 13 незаменимыми витаминами и минералами, играют решающую роль в обеспечении долгосрочной пользы для здоровья.

Давайте разберемся, почему яйца полезны для вас и как они способствуют удовлетворению ваших ежедневных потребностей в питательных веществах.

Яйца богаты питательными веществами

Витамины и минералы: средняя порция из 2 яиц обеспечивает 82% суточной потребности в витамине D, 50% суточной потребности в фолиевой кислоте, 25% суточной потребности в рибофлавине (витамине B2), 40% суточной потребности в селене.

Яйца также содержат полезное количество витаминов А, Е, В5, В12, железа, йода и фосфора.

Белок отличного качества

Яйца являются ценным источником качественного белка. Белки необходимы для укрепления мышц и восстановления тканей.

В одном яйце содержится около 6,3 грамма белка. Яичный белок содержит 60% высококачественного белка, а желток содержит полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты.