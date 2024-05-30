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Профессор Мамедов рассказал, как избежать солнечного удара

Правила нахождения на солнце рассказал доктор Мамедов

1:26
Здоровье

Наступили жаркие дни, когда с легкостью можно обгореть на солнце. О том, как не получить солнечный удар и что делать, если вы все же его допустили, рассказал NewsInfo.Ru доктор медицинских наук, профессор, эксперт Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Мехман Мамедов.

Правила нахождения на солнце рассказал доктор Мамедов
Фото: commons.wikimedia.org by Anupam291 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Во обеденное время, то есть с 12  до 16 дня, не стоит находиться под прямыми лучами. Нужно пользоваться кремами от загара", — объяснил эксперт.

Если так получилось, что вы обгорели и получили солнечный удар, нужно укрыться в тени, больше лежать, отдыхать, пить много жидкости и намазать тело увлажняющими кремами.

"У человека, который получил солнечный удар, появляется слабость, головокружение. Если у вас есть хронические заболевания, они могут обостриться", — утверждает Мамедов.

Основные симптомы: головокружение, резкая слабость, обезвоживание, высокая частота сердцебиение, повышенное давление.

Мехман Мамедов рассказал, что делать, чтобы уберечь от солнца маленького ребенка.

"В пик солнца дети должны быть однозначно в тени. Малышей следует мазать специальными средствами от солнца. Особенно открытые места. Стоит не забывать о головном уборе для малыша", — сказал профессор. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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