Профессор Мамедов рассказал, как избежать солнечного удара

Правила нахождения на солнце рассказал доктор Мамедов

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наступили жаркие дни, когда с легкостью можно обгореть на солнце. О том, как не получить солнечный удар и что делать, если вы все же его допустили, рассказал NewsInfo.Ru доктор медицинских наук, профессор, эксперт Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Мехман Мамедов.

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"Во обеденное время, то есть с 12 до 16 дня, не стоит находиться под прямыми лучами. Нужно пользоваться кремами от загара", — объяснил эксперт.

Если так получилось, что вы обгорели и получили солнечный удар, нужно укрыться в тени, больше лежать, отдыхать, пить много жидкости и намазать тело увлажняющими кремами.

"У человека, который получил солнечный удар, появляется слабость, головокружение. Если у вас есть хронические заболевания, они могут обостриться", — утверждает Мамедов.

Основные симптомы: головокружение, резкая слабость, обезвоживание, высокая частота сердцебиение, повышенное давление.

Мехман Мамедов рассказал, что делать, чтобы уберечь от солнца маленького ребенка.

"В пик солнца дети должны быть однозначно в тени. Малышей следует мазать специальными средствами от солнца. Особенно открытые места. Стоит не забывать о головном уборе для малыша", — сказал профессор.