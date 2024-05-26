Масло авокадо: обязательно добавьте его в свой рацион

Богатое витамином Е масло авокадо обладает антиоксидантным действием. Подходит для приготовления различных блюд.
Способствует укреплению иммунитета, защищает стенки сосудов, участвует в обмене веществ, замедляет процессы старения и поддерживает красоту и молодость кожи и волос.
Чрезвычайно полезен для печени, сердца, суставов, волос и кожи. Помимо жирных кислот, масло содержит витамины А, группы В, С, D и Е в оптимальных концентрациях. Кроме того, масло авокадо обладает бактерицидными, противогрибковыми, противовирусными и ранозаживляющими свойствами.
Его рекомендуют добавлять в рацион при атеросклерозе, гипертонии, ишемической болезни сердца, малокровии, инфаркте, гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, гепатите, холецистите.
Масло авокадо подходит для заправки фруктовых и овощных салатов, в качестве основы для соусов. Благодаря высокой температуре дымления продукт идеально подходит для жарки.
Масло сочетается с морепродуктами, курицей, овощами и рыбой.
Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.