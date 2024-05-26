Масло авокадо: обязательно добавьте его в свой рацион

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Масло авокадо замедляет старение и укрепляет иммунитет

1:20
Здоровье

Богатое витамином Е масло авокадо обладает антиоксидантным действием. Подходит для приготовления различных блюд.

Польза масла авокадо

Способствует укреплению иммунитета, защищает стенки сосудов, участвует в обмене веществ, замедляет процессы старения и поддерживает красоту и молодость кожи и волос.

Чрезвычайно полезен для печени, сердца, суставов, волос и кожи. Помимо жирных кислот, масло содержит витамины А, группы В, С, D и Е в оптимальных концентрациях. Кроме того, масло авокадо обладает бактерицидными, противогрибковыми, противовирусными и ранозаживляющими свойствами.

Его рекомендуют добавлять в рацион при атеросклерозе, гипертонии, ишемической болезни сердца, малокровии, инфаркте, гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, гепатите, холецистите.

Как правильно использовать

Масло авокадо подходит для заправки фруктовых и овощных салатов, в качестве основы для соусов. Благодаря высокой температуре дымления продукт идеально подходит для жарки.

Масло сочетается с морепродуктами, курицей, овощами и рыбой.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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