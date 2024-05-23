Девушек предостерегли об опасности облысения из-за воздействия летнего солнца

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Врач Васильева: волосы могту выпадать из-за солнечных ожогов

1:32
Здоровье

По словам трихолога, дерматолога и миколога "СМ-Косметологии" Марии Васильевой, интенсивное солнечное излучение может спровоцировать выпадение волос, поэтому рекомендуется использовать головные уборы для защиты от перегрева, сообщает Газета. Ru.

Врач Васильева: волосы могту выпадать из-за солнечных ожогов
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, могут спровоцировать интенсивное выпадение волос", — объяснила Мария Васильева.

Она отметила, что для защиты от солнечных лучей стоит выбирать головные уборы из натуральных материалов и использовать средства с SPF-защитой для волос. Очень важно перейти на шампуни и кондиционеры с UV-фильтрами летом, добавила трихолог.

По её мнению, пренебрежение такими простыми правилами может привести к быстрой потере влаги и блеска у волос при воздействии солнечных лучей. В случае возникновения такой проблемы, важно немедленно приступить к мерам по восстановлению волос. Например, можно приобрести питательные маски с добавлением кератина, гиалуроновой кислоты и увлажняющих масел.

Светловолосым женщинам следует уделять особое внимание защите волос. Ультрафиолет может привести к тусклости и появлению нежелательного желтоватого и тусклого оттенка. Врач объяснила, что на рынке доступны специальные средства для волос, которые создают защитный слой и предотвращают изменение цвета волос.


Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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