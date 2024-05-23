Кофе: виды обжарок и их полезные свойства для здоровья

Уровень обжарки определяет продолжительность и интенсивность термической обработки. Ведь перед обжаркой зёрна зелёные, с приятным травяным ароматом.
Для простоты степень обжарки можно представить в виде шкалы от 1 до 5, где 1 — самая слабая и светлая обжарка, а 5 — самая сильная и тёмная.
Чем глубже обжарка, тем более горьким получается кофе. Также в процессе термической обработки с него удаляется кислинка, если она присутствует в исходном зерне.
Чем светлее обжарка, тем выше кислотность кофе. По мере увеличения интенсивности выделяется больше эфирных масел, поэтому вкус становится сначала более шоколадным, затем горьким.
Лёгкая и средняя степени обжарки считаются более полезными, так как вода и эфирные масла, которые в свою очередь богаты антиоксидантами, не успевают испаряться. Также под воздействием высокой температуры полезные вещества не успевают разрушаться.
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