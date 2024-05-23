Кофе: виды обжарок и их полезные свойства для здоровья

Лёгкая и средняя степень обжарки кофе наиболее полезны для здоровья

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уровень обжарки определяет продолжительность и интенсивность термической обработки. Ведь перед обжаркой зёрна зелёные, с приятным травяным ароматом.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какой уровень обжарки кофе самый лучший

Для простоты степень обжарки можно представить в виде шкалы от 1 до 5, где 1 — самая слабая и светлая обжарка, а 5 — самая сильная и тёмная.

Чем глубже обжарка, тем более горьким получается кофе. Также в процессе термической обработки с него удаляется кислинка, если она присутствует в исходном зерне.

Чем светлее обжарка, тем выше кислотность кофе. По мере увеличения интенсивности выделяется больше эфирных масел, поэтому вкус становится сначала более шоколадным, затем горьким.

Какая обжарка кофе самая полезная

Лёгкая и средняя степени обжарки считаются более полезными, так как вода и эфирные масла, которые в свою очередь богаты антиоксидантами, не успевают испаряться. Также под воздействием высокой температуры полезные вещества не успевают разрушаться.