Как избавиться от зуда после водных процедур: советы дерматологов

После душа кожа может зудеть по разным причинам. Это может быть вызвано недостаточным увлажнением кожи, использованием агрессивных средств для душа, аллергической реакцией на косметику или пищу, а также из-за сухости воздуха в помещении.
Для уменьшения зуда можно принимать душ с использованием мягкого мыла или геля для душа, который не содержит красителей или отдушек.
После душа необходимо увлажнять кожу кремом или лосьоном, предпочтительно без ароматизаторов. Важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать уровень увлажненности кожи изнутри.
Если зуд не проходит или становится слишком интенсивным, рекомендуется обратиться к дерматологу или аллергологу для профессиональной консультации и обследования. Эксперт сможет определить причину зуда и назначить соответствующее лечение или рекомендации для улучшения состояния кожи.
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