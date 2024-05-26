Как избавиться от зуда после водных процедур: советы дерматологов

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Почему после душа кожа начинает зудеть: стоит ли паниковать?

0:57
Здоровье

После душа кожа может зудеть по разным причинам. Это может быть вызвано недостаточным увлажнением кожи, использованием агрессивных средств для душа, аллергической реакцией на косметику или пищу, а также из-за сухости воздуха в помещении. 

Обратили внимание на зуд кожи после душа?

Для уменьшения зуда можно принимать душ с использованием мягкого мыла или геля для душа, который не содержит красителей или отдушек.

После душа необходимо увлажнять кожу кремом или лосьоном, предпочтительно без ароматизаторов. Важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать уровень увлажненности кожи изнутри.

Если зуд не проходит или становится слишком интенсивным, рекомендуется обратиться к дерматологу или аллергологу для профессиональной консультации и обследования. Эксперт сможет определить причину зуда и назначить соответствующее лечение или рекомендации для улучшения состояния кожи.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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