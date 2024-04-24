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Российский Национальный календарь прививок может пополниться ещё минимум 4 прививкам: против менингококка, ВПЧ, ветряной оспы и ротавируса

Российский Национальный календарь прививок может пополниться ещё минимум 4 прививкам

2:38
Здоровье

Каждый год в конце апреля проводится Всемирная неделя иммунизации. В этот период выступают эпидемиологи и инфекционисты с лекциями о том, как важны прививки для сохранения здоровья людей.

Российский Национальный календарь прививок может пополниться ещё минимум 4 прививкам
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В России Национальный календарь прививок должен пополниться ещё минимум 4 прививками: в него войдет вакцинация против менингококка, вируса папилломы человека, ветряной оспы, ротавируса. А в перспективе возможно включение ещё 2 прививок — от респираторно-синцитиальной инфекции и герпеса, который вызывает опоясывающий лишай.

"Прививки не только защищают наших детей от инфекций в самом нежном возрасте, но и закладывают фундамент здоровья на всю жизнь. Человеческий организм рассчитан на то, чтобы жить до 100 и даже 120 лет. Но фундамент такого здоровья закладывается в детстве. Мы мало говорим об отдаленных последствиях перенесённых инфекций, и многие даже не подозревают о таких угрозах, а они есть, и серьёзные", — рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

В нашей стране люди делятся на тех, кто ставит прививки и кто категорически отказывается это делать по тем или иным причинам. Кто-то считает, что можно обойтись без прививок и в случае болезни всегда можно купить лекарства.

Однако лекарства есть не от всех инфекций. Кроме того, существует так называемый коллективный иммунитет, чем больше вакцинированных людей, тем ниже риск возникновения вспышек инфекций.

Не все знают, что бессимптомными носителями менингококка являются от 10 до 20% взрослых. Именно поэтому российские инфекционисты и эпидемиологи призывают вакцинировать ещё и взрослое население страны, сообщает RG.

"Мы явно недорабатываем по части информационно-разъяснительной работы о важности иммунопрофилактики. Всегда были и есть люди, которые правильно оценивают возможности вакцинации, её важность, и есть пул убеждённых антипрививочников, которых не переубедить никакими силами. Но также есть и третья группа — колеблющихся, сомневающихся, именно с ними и надо работать, предоставляя объективную, проверенную информацию", — заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, врач-невролог Ян Власов.

По его мнению, было бы нелишним включить блоки о важности иммунопрофилактики и в школьную программу.

 

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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