Работникам офисов раскрыли формулу здоровых перекусов

Офисным работникам грозит риск набора веса, если они часто питаются вредной пищей в перерывах. Врач-диетолог Наталья Круглова советует употреблять в качестве перекусов больше белков и цельнозерновых продуктов, чтобы избежать появления свисающих боков.
По мнению специалиста, вместо булочек и полуфабрикатов в рацион на работе лучше включить сыр, творог, орехи и молочные продукты. Для обеда рекомендуется выбирать белое мясо птицы или рыбу. Однако не стоит забывать, что организму нужны и сложные углеводы, которые можно получить из хлеба или цельнозерновых крекеров.
"Также важно, чтобы в перекус входили продукты, которые будут обеспечивать организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть свежие фрукты или овощи, в летний сезон можно покупать ягоды. Такой сбалансированный перекус будет длительно насыщать организм и не приведёт к перееданию", — отметила Наталья Круглова.
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