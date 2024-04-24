Работникам офисов раскрыли формулу здоровых перекусов

Диетолог Круглова: полезные белковые перекусы помогут сохранить фигуру в офисе

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офисным работникам грозит риск набора веса, если они часто питаются вредной пищей в перерывах. Врач-диетолог Наталья Круглова советует употреблять в качестве перекусов больше белков и цельнозерновых продуктов, чтобы избежать появления свисающих боков.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

По мнению специалиста, вместо булочек и полуфабрикатов в рацион на работе лучше включить сыр, творог, орехи и молочные продукты. Для обеда рекомендуется выбирать белое мясо птицы или рыбу. Однако не стоит забывать, что организму нужны и сложные углеводы, которые можно получить из хлеба или цельнозерновых крекеров.

"Также важно, чтобы в перекус входили продукты, которые будут обеспечивать организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть свежие фрукты или овощи, в летний сезон можно покупать ягоды. Такой сбалансированный перекус будет длительно насыщать организм и не приведёт к перееданию", — отметила Наталья Круглова.