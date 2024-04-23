Занимайтесь йогой каждый день, и у вас никогда не будет этого заболевания

Тренер по йоге Дорин Купер рассказал, что с возрастом у многих людей повышается риск развития деменции. Она проявляется спутанностью сознания, потерей памяти, паранойей, неадекватным поведением, ухудшением физического состояния. Поэтому важно делать всё возможное, чтобы защититься себя от такого заболевания.
По словам тренера, каждый может помочь себе и снизить вероятность ухудшения когнитивных функций. Для этого нужно заниматься йогой. Эта физическая активность помогает убрать беспокойство, улучшить ментальное здоровье, сжечь лишние калории.
"Когда люди думают о йоге, они представляют себе растяжку в различных позах и мало кто задумывается о преимуществах для мозга. Йога уменьшает стресс и воспаление, а также повышает сопротивляемость потерянному или поврежденному генетическому материалу, делая мозг более здоровым", — сказал специалист.
Люди, которые регулярно занимаются йогой, имеют более толстую кору головного мозга по сравнению с теми, кто не имеет такой физической активности. Учёные это выявили в ходе исследования.
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