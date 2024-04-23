Занимайтесь йогой каждый день, и у вас никогда не будет этого заболевания

Тренер Купер: для предотвращения деменции нужно заниматься йогой

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренер по йоге Дорин Купер рассказал, что с возрастом у многих людей повышается риск развития деменции. Она проявляется спутанностью сознания, потерей памяти, паранойей, неадекватным поведением, ухудшением физического состояния. Поэтому важно делать всё возможное, чтобы защититься себя от такого заболевания.

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По словам тренера, каждый может помочь себе и снизить вероятность ухудшения когнитивных функций. Для этого нужно заниматься йогой. Эта физическая активность помогает убрать беспокойство, улучшить ментальное здоровье, сжечь лишние калории.

"Когда люди думают о йоге, они представляют себе растяжку в различных позах и мало кто задумывается о преимуществах для мозга. Йога уменьшает стресс и воспаление, а также повышает сопротивляемость потерянному или поврежденному генетическому материалу, делая мозг более здоровым", — сказал специалист.

Люди, которые регулярно занимаются йогой, имеют более толстую кору головного мозга по сравнению с теми, кто не имеет такой физической активности. Учёные это выявили в ходе исследования.