При этих заболеваниях ни в коем случае нельзя пить алкоголь: будьте осторожны

Врач Незванова: при панкреатите и аллергии нельзя пить алкоголь

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Светлана Незванова рассказала, что при некоторых хронических заболеваниях употребление алкоголя полностью противопоказано.

Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan) is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

По словам врача, конечно, спиртное в любом случае приносит вред организму. Дальнейшее здоровье будет зависеть от того, сколько алкоголя было выпито и как хорошо организм может восстанавливаться. Но бесспорно такие напитки негативно влияют на мозг и когнитивные функции человека.

"При злоупотреблении выпивкой возникает дефицит витамина В1, разрушающий клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга", — отметила Незванова.

Итак, пить алкоголь противопоказано при панкреатите, желчнокаменной болезни. Нельзя увлекаться в таких случаях пивом, коктейлями, шампанским. При пищевой аллергии нельзя пить красное вино. При заболеваниях печени нельзя пить любой вид спиртных напитков, особенно при циррозе.