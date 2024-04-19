При этих заболеваниях ни в коем случае нельзя пить алкоголь: будьте осторожны

Врач-диетолог Светлана Незванова рассказала, что при некоторых хронических заболеваниях употребление алкоголя полностью противопоказано.
По словам врача, конечно, спиртное в любом случае приносит вред организму. Дальнейшее здоровье будет зависеть от того, сколько алкоголя было выпито и как хорошо организм может восстанавливаться. Но бесспорно такие напитки негативно влияют на мозг и когнитивные функции человека.
"При злоупотреблении выпивкой возникает дефицит витамина В1, разрушающий клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга", — отметила Незванова.
Итак, пить алкоголь противопоказано при панкреатите, желчнокаменной болезни. Нельзя увлекаться в таких случаях пивом, коктейлями, шампанским. При пищевой аллергии нельзя пить красное вино. При заболеваниях печени нельзя пить любой вид спиртных напитков, особенно при циррозе.
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