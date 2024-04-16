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Врач Тимощенко: онемение конечностей после сна может указывать на наличие сердечных заболеваний

Терапевт рассказала о заболеваниях, при которых немеют конечности после сна

1:29
Здоровье

Иногда после сна у человека возникает онемение в руках или ногах. Это может быть вызвано неправильной позой или различными заболеваниями. Например, терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что атеросклероз сосудов на руках может вызвать такие симптомы. Она подчеркнула, что если онемение происходит ежедневно, необходимо обратиться к неврологу.

Терапевт рассказала о заболеваниях, при которых немеют конечности после сна
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

"У здорового человека онемение рук возможно, если спать в неудобной позе. Ещё одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при синдроме кубитального канала — сдавление на уровне локтевого сустава", — объяснила Анастасия Тимощенко.

Доктор подчеркнула, что для подтверждения такого состояния необходимо провести функциональное исследование проводящей функции нервов — ЭМГ (электромиографию). Она также пояснила, что резкое снижение чувствительности иногда обусловлено диабетической полинейропатией, которая чаще проявляется в ногах, а также алкогольной нейропатией при хронической интоксикации.

"Помимо неврологических состояний, достаточно часто причиной онемения могут быть сосудистые нарушения, облитерирующий атеросклероз или варикозная болезнь. Нередко дефицит витамина В12 проявляется только онемением ног", — подытожила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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