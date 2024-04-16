Вот что будет, если вы начнёте спать на левом боку

Врач Ерохин: спать на левом боку полезнее для печени

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Владимир Ерохин поделился информацией, почему важно спать на левом боку. Об этом сообщает издание "Медикфорум".

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По словам специалиста, сон на правом боку полезен для сердца, но в этом есть много недостатков. Во сне на левом боку больше важных преимуществ для здоровья человека.

Прежде всего, сон на левом боку положительно влияет на кровообращение. Это значит, что органы человека будут лучше получать питание и работать. Печень находится в правой стороне тела, поэтому для этого органа полезнее сон на левой стороне. Если у вас есть проблемы с печенью, то не стоит часто спать на правой стороне, это приводит к большой нагрузке на орган.

Если вы имеете склонность к изжоге, то в таком случае вам лучше спать на левом боку, поскольку при сне на правой стороне могут происходить ухудшения состояния, появляется кислотный рефлюкс.