Вот что будет, если вы начнёте спать на левом боку

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Врач Ерохин: спать на левом боку полезнее для печени

0:59
Здоровье

Врач-невролог Владимир Ерохин поделился информацией, почему важно спать на левом боку. Об этом сообщает издание "Медикфорум".

Врач Ерохин: спать на левом боку полезнее для печени
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам специалиста, сон на правом боку полезен для сердца, но в этом есть много недостатков. Во сне на левом боку больше важных преимуществ для здоровья человека.

Прежде всего, сон на левом боку положительно влияет на кровообращение. Это значит, что органы человека будут лучше получать питание и работать. Печень находится в правой стороне тела, поэтому для этого органа полезнее сон на левой стороне. Если у вас есть проблемы с печенью, то не стоит часто спать на правой стороне, это приводит к большой нагрузке на орган.

Если вы имеете склонность к изжоге, то в таком случае вам лучше спать на левом боку, поскольку при сне на правой стороне могут происходить ухудшения состояния, появляется кислотный рефлюкс.

 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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