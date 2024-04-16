Тренер Морозов: перед тем как начать бегать, важно провести пятиминутную разминку

Тренер рассказал, какое время суток идеально для занятий бегом

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренер Москомспорта Роман Морозов поделился с газетой "Вечерняя Москва" советом о необходимости установления правильной цели перед началом занятий бегом.

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Например, утренняя пробежка поможет зарядиться энергией, однако для улучшения физической формы важно дать организму проснуться, позавтракать, дождаться переваривания пищи и только после этого, где-то в три часа дня, отправиться на пробежку.

Эксперт советует избегать вечерних тренировок, так как они способны перегрузить нервную систему. Если вы только начали бегать, лучше использовать интервальный ритм бега.

"При интервальном беге человек преодолевает определённую дистанцию и затем несколько метров отдыхает и идёт пешим шагом. Это развивает выносливость", — объяснил Роман Морозов.

Перед началом занятий бегом важно разогреть все группы мышц. Достаточно провести пятиминутную зарядку. Далее следует стартовать с умеренного темпа и постепенно увеличивать скорость. Важно следить за дыханием, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это поможет избежать одышки, советует тренер.