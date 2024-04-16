Что нужно добавить к кофе, чтобы похудеть: советы диетолога

Диетолог Пономарева: кофе с лимоном поможет похудеть

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Василиса Пономарёва рассказала о пользе кофе с лимоном, о том, поможет ли он похудеть. Об этом пишет "Медикфорум".

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Многие по утрам пьют воду с лимоном, другие предпочитают кофе. Но всё это можно объединить. Такое сочетание приносит пользу организму. Да, действительно, кофе и лимон отлично стимулируют метаболизм, что может помочь в похудении.

"Горькие вещества и кислый вкус действуют как подавители аппетита. Но сам по себе напиток не сразу растопит килограммы. Если вы хотите похудеть навсегда, вам следует адаптировать все свое меню и мотивировать себя на регулярные физические упражнения", — говорит врач.

Кроме того, кофе с лимоном поможет избавиться от головной боли, так как после его употребления расширяются кровеносные сосуды, витамин С, содержащийся в лимоне, уменьшает боль. Главное, не пить напито к в большом количестве, иначе эффект будет противоположным.

Антиоксиданты, которыми богат кофе, помогают в предотвращении появления морщин и пигментации на коже.