Врач Гаврилова: при выборе врача важно обратить внимание на проявление заботы

Кардиолог указала, на какие критерии обратить внимание при выборе врача

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Наталья Гаврилова рекомендовала при выборе врача обращать внимание на его умение четко объяснять диагноз пациенту и заботу о нём. Важно, чтобы после приёма не оставалось вопросов о назначенных лекарствах и правилах их применения.

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"Стоит обратить внимание, проявляет ли доктор внимание и заботу во время приема, насколько понятно рассказывает о болезни и какое лечение назначает. Пациент должен выйти из кабинета с полным пониманием своего состояния", — рассказала Наталья Гаврилова.

При выборе врача также стоит обратить внимание на информацию о его образовании, так как это может укрепить доверие к нему. Известность медика не всегда гарантирует его практический опыт: ученые-теоретики редко занимаются практической работой. Важно также не зацикливаться на возрасте врача, предостерегла Гаврилова. По ее мнению, у многих молодых специалистов, отработавших три-пять лет, больше энтузиазма и ресурсов, чем у более опытных коллег. Не рекомендуется обращаться к врачу, который занимается лечением совершенно различных заболеваний. Но наличие смежных специализаций следует рассматривать как положительный фактор.