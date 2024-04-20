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Врач Гаврилова: при выборе врача важно обратить внимание на проявление заботы

Кардиолог указала, на какие критерии обратить внимание при выборе врача

1:11
Здоровье

Врач-кардиолог Наталья Гаврилова рекомендовала при выборе врача обращать внимание на его умение четко объяснять диагноз пациенту и заботу о нём. Важно, чтобы после приёма не оставалось вопросов о назначенных лекарствах и правилах их применения.

Кардиолог указала, на какие критерии обратить внимание при выборе врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Стоит обратить внимание, проявляет ли доктор внимание и заботу во время приема, насколько понятно рассказывает о болезни и какое лечение назначает. Пациент должен выйти из кабинета с полным пониманием своего состояния", — рассказала Наталья Гаврилова.

При выборе врача также стоит обратить внимание на информацию о его образовании, так как это может укрепить доверие к нему. Известность медика не всегда гарантирует его практический опыт: ученые-теоретики редко занимаются практической работой. Важно также не зацикливаться на возрасте врача, предостерегла Гаврилова. По ее мнению, у многих молодых специалистов, отработавших три-пять лет, больше энтузиазма и ресурсов, чем у более опытных коллег. Не рекомендуется обращаться к врачу, который занимается лечением совершенно различных заболеваний. Но наличие смежных специализаций следует рассматривать как положительный фактор.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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