The Sun: 52% исследуемых телефонов были загрязнены опасными микробами

Исследование shock обнаружило, что экраны почти половины исследуемых смартфонов сильно загрязнены микробами.
Образцы с экранов и тыльных панелей мобильных телефонов были взяты при помощи стерильных поверхностных тампонов, и для каждого образца был проведен экспресс-анализ ATP, который позволил установить уровень микробного загрязнения.
Анализ этих образцов показал, что 52% телефонов были сильно загрязнены микробами. А у одного из них уровень загрязнения составил 558% — это в 6 раз больше, чем у сиденья унитаза, передаёт The Sun.
Четверть опрошенных респондентов сообщили, что никогда не протирают свои устройства. 6 из 10 человек признались, что пользуются телефонами в ванной, а еще 15% не моют руки после туалета.
Эксперты настоятельно рекомендуют мыть руки не менее 5 раз в день, и каждый раз, после пользования туалетом. Кроме того, обязательно необходимо регулярно протирать экран телефона антибактериальной салфеткой.
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