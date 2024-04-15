The Sun: 52% исследуемых телефонов были загрязнены опасными микробами

The Sun пишет, что 52% исследуемых телефонов были сильно загрязнены микробами

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Исследование shock обнаружило, что экраны почти половины исследуемых смартфонов сильно загрязнены микробами.

Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Образцы с экранов и тыльных панелей мобильных телефонов были взяты при помощи стерильных поверхностных тампонов, и для каждого образца был проведен экспресс-анализ ATP, который позволил установить уровень микробного загрязнения.

Анализ этих образцов показал, что 52% телефонов были сильно загрязнены микробами. А у одного из них уровень загрязнения составил 558% — это в 6 раз больше, чем у сиденья унитаза, передаёт The Sun.

Четверть опрошенных респондентов сообщили, что никогда не протирают свои устройства. 6 из 10 человек признались, что пользуются телефонами в ванной, а еще 15% не моют руки после туалета.

Эксперты настоятельно рекомендуют мыть руки не менее 5 раз в день, и каждый раз, после пользования туалетом. Кроме того, обязательно необходимо регулярно протирать экран телефона антибактериальной салфеткой.