Великобритания поддерживает участие России и Белоруссии в парижской Олимпиаде

Олимпиада в Париже: Великобритания не против участия России и Белоруссии

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британское правительство изменило свою позицию и обратилось к Международному олимпийскому комитету (британская газета The Times сообщила 9 апреля, что флаг запросил Международный олимпийский комитет (МОК).

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Как уже упоминалось ранее, министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю написал письмо президенту МОК Томасу Баху с заявлением. В то же время газета отмечает, что изменение позиции британского правительства было неожиданным.

В марте 2023 года британское правительство обратилось к крупнейшему спонсору Олимпийских игр с просьбой оказать давление на МОК, чтобы тот исключил спортсменов из России и Беларуси.

Министерство, к которому присоединилось Министерство культуры, СМИ и спорта в Париже, подтвердило Times, что г-н Андреу направил письмо, поддерживающее участие игроков из России и Беларуси при соблюдении всех условий любителей.