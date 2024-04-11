Британское правительство изменило свою позицию и обратилось к Международному олимпийскому комитету (британская газета The Times сообщила 9 апреля, что флаг запросил Международный олимпийский комитет (МОК).
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Как уже упоминалось ранее, министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю написал письмо президенту МОК Томасу Баху с заявлением. В то же время газета отмечает, что изменение позиции британского правительства было неожиданным.
В марте 2023 года британское правительство обратилось к крупнейшему спонсору Олимпийских игр с просьбой оказать давление на МОК, чтобы тот исключил спортсменов из России и Беларуси.
Министерство, к которому присоединилось Министерство культуры, СМИ и спорта в Париже, подтвердило Times, что г-н Андреу направил письмо, поддерживающее участие игроков из России и Беларуси при соблюдении всех условий любителей.
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