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Великобритания поддерживает участие России и Белоруссии в парижской Олимпиаде

Олимпиада в Париже: Великобритания не против участия России и Белоруссии

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Здоровье

Британское правительство изменило свою позицию и обратилось к Международному олимпийскому комитету (британская газета The Times сообщила 9 апреля, что флаг запросил Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпиада в Париже: Великобритания не против участия России и Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как уже упоминалось ранее, министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю написал письмо президенту МОК Томасу Баху с заявлением. В то же время газета отмечает, что изменение позиции британского правительства было неожиданным.

В марте 2023 года британское правительство обратилось к крупнейшему спонсору Олимпийских игр с просьбой оказать давление на МОК, чтобы тот исключил спортсменов из России и Беларуси.

Министерство, к которому присоединилось Министерство культуры, СМИ и спорта в Париже, подтвердило Times, что г-н Андреу направил письмо, поддерживающее участие игроков из России и Беларуси при соблюдении всех условий любителей.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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