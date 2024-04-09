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Любой отек исчезнет без следа: косметолог рассказала, как пользоваться микротоковыми массажерами для лица — кожа станет гладкой и чистой

Дарья Баскакова: микротоковые массажеры изменят ваш внешний вид

1:35
Здоровье » Красота » Дерматология

Домашние приборы для косметологии набирает большую популярность среди женщин. О том, насколько они эффективны, рассказала косметолог Дарья Баскакова в комментарии для Pravda. Ru.

Дарья Баскакова: микротоковые массажеры изменят ваш внешний вид
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Микротоковые массажеры для лица стали популярными средствами для ухода за кожей в последние годы. Они обещают улучшение тонуса кожи, уменьшение морщин и улучшение общего состояния кожи.

Эксперт рассказала, что домашние приборы для микротоковой терапии — единственные из гаджетов, которые могут оказать положительное воздействие при регулярном применении в домашних условиях. Аппараты для микротоковой терапии особенно рекомендованы тем, кто страдает склонностью к отекам, — сказала косметолог. — За счет того, что микротоки могут улучшать как лимфодренаж, так и микроциркуляцию тканей, они помогают справиться с отеками при регулярном применении, а значит, косвенно немного замедлить процессы старения.

Дарья Баскакова также опровергла миф о том, что микротоковые аппараты помогут справиться с морщинами или воспалительными изменениями. Эксперт назвала именно ограничением к использованию препаратов для микротоковой терапии наличие на лице острых воспалительных изменений, а также каких-либо повреждений кожи лица.

Также микротоковые массажеры улучшают кровообращение, стимулируют синтез коллагена, активизируют лимфатическую систему, усиливают проникновение косметических препаратов и помогают расслабиться. При правильном использовании они могут стать неотъемлемой частью рутинной процедуры ухода за кожей.

 

 

МИКРОТОКИ: реальные эффекты, научные данные, риски, осложнения // Микротоковая терапия дома
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Сыч Антонина
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Дерматовенеролог, косметолог
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Врач-дерматокосметолог
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