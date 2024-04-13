Врач поделилась советами о том, как сохранить здоровую спину во время работы за столом

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Врач Данилова рассказала о методах поддержания здоровья спины во время работы за столом

1:25
Здоровье

Как правильно сидеть за рабочим столом для избегания проблем с позвоночником — рассказала врач ЛФК Римма Данилова.

Врач Данилова рассказала о методах поддержания здоровья спины во время работы за столом
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе общения с журналистами, врач ЛФК Римма Данилова отметила, что правильное положение тела за столом играет важную роль в сохранении здоровой спины. Правильное положение тела во время работы за столом имеет огромное значение для здоровья спины человека.

"Сидя за рабочим столом, плечи человека должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой, стопы касаются поверхности пола, угол сгибания в коленях примерно 90 градусов. Следует стараться не сутулиться, а также избегать наклона корпуса вперед, так как это способствует смещению головы вперед от центра тяжести", — рассказала Римма Данилова.

Данилова также подчеркнула необходимость располагать рабочие материалы на определенной высоте, чтобы они были видны под углом не ниже, чем 30 градусов от глаз, чтобы избежать дискомфорта и болей в области шеи.

Помимо этого, специалист рекомендует человеку, занимающемуся сидячей работой, уделить внимание здоровью спины в свободное время. Для этого можно выполнять гимнастику для плечевого пояса и растяжку грудных мышц один или два раза в неделю. Кроме того, важно укреплять мышцы спины и ягодиц минимум один раз в неделю, также и плавание будет полезным для спины.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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