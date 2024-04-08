Нутрициолог Кузина: продукты с низким инсулиновым индексом помогают поддерживать более стабильный уровень сахара в крови

Нутрициолог Кузина советует выбирать продукты с низким инсулиновым индексом

Нутрициолог Катерина Кузина рекомендует тем, кто хочет похудеть, обращать внимание на инсулиновый индекс продуктов.

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Инсулиновый индекс (ИИ) — это способность продукта стимулировать выработку инсулина после его употребления.

"Продукты с низким ИИ помогают поддерживать более стабильный уровень сахара в крови, что приводит к уменьшению аппетита и уменьшению желания к перекусам. Это может привести к снижению общего потребления калорий и, как следствие, к похудению,” — заявила Катерина Кузина.

Только не путайте инсулиновый индекс с гликемическим, последний учитывает только влияние углеводов на уровень глюкозы в крови, а ИИ — ещё белков и жиров. При употреблении пищи с высоким ИИ, уровень инсулина в крови резко повышается, что приводит к быстрому снижению уровня сахара и повышенному чувству голода.

”Продукты с низким инсулиновым индексом обладают ещё одним важным преимуществом — они способствуют длительному насыщению. Это означает, что употребление таких продуктов помогает избежать резких скачков голода и, как следствие, неконтролируемого переедания,” — пояснила нутрициолог.

К продуктам с низким ИИ относятся: цельнозерновые продукты, бобовые, овощи, фрукты, молочные продукты, орехи и семена.

Специалист посоветовала не забывать о физической активности, так как она повышает чувствительность клеток к инсулину, что важно для поддержки здорового веса. Сообщает "Секрет фирмы".