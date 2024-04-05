Россиянам дали совет по выбору качественной клубники

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Гендиректор Ягодного союза Козий: в Подмосковье вырастет самая вкусная клубника

1:01
Здоровье

Настоящее удовольствие от клубники можно получить лишь тогда, когда она выращена поблизости от места ее употребления. Поэтому москвичам стоит выбирать свежие ягоды из Подмосковья, как уверена генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

Гендиректор Ягодного союза Козий: в Подмосковье вырастет самая вкусная клубника
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sokheak sc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Это связано с тем, что чем ближе расстояние от грядки до стола потребителя, тем более спелую ягоду можно собирать. Чем дальше мы её везем, тем чаще ягоду собирают в состоянии так называемой технической спелости. Чтобы она просто выдержала длинную дорогу", — добавила Ирина Козий.

При совершении покупки первой клубники важно убедиться, что она не имеет вмятин и пятен, а хвостик свежий и зеленый, а не темный. После покупки ягод важно промыть тёплой водой и добавить 1-2 чайные ложки соды на литр, если необходимо.

Рекомендуется избегать избыточного потребления ягод, чтобы не нанести вред своему организму. Желательно ограничиться небольшой порцией уже после основного приёма пищи.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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