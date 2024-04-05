Врач Глушко предупредила, кому нельзя есть кашу на завтрак

Врач Ольга Глушко объяснила, при каких нарушениях не нужно завтракать кашами. Об этом пишет "Медикфорум".
По словам врача, разные виды каш популярны в России, особенно на завтрак. Но не всем подходит такое блюдо. Каши полезны в том случае, если они готовятся из цельного зерна. Каши с сахаром, сухофруктами, мёдом, сиропом и цукатами считаются высокоуглеводным блюдом. Поэтому его не стоит употреблять в утреннее время.
Если употреблять на голодный желудок углеводы в большом количестве, то из-за этого может сильно повыситься уровень сахара в крови и инсулин. Это в свою очередь нарушит процессы в механизме аппетита и сытости, появится тяга к еде и переедание.
"Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов", — поделилась Ольга Глушко.
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