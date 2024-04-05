Врач Глушко предупредила, кому нельзя есть кашу на завтрак

Врач Глушко посоветовала не есть утром каши при лишнем весе и высоком сахаре в крови

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Ольга Глушко объяснила, при каких нарушениях не нужно завтракать кашами. Об этом пишет "Медикфорум".

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

По словам врача, разные виды каш популярны в России, особенно на завтрак. Но не всем подходит такое блюдо. Каши полезны в том случае, если они готовятся из цельного зерна. Каши с сахаром, сухофруктами, мёдом, сиропом и цукатами считаются высокоуглеводным блюдом. Поэтому его не стоит употреблять в утреннее время.

Если употреблять на голодный желудок углеводы в большом количестве, то из-за этого может сильно повыситься уровень сахара в крови и инсулин. Это в свою очередь нарушит процессы в механизме аппетита и сытости, появится тяга к еде и переедание.

"Тем, у кого диагностированы инсулинорезистентность, лишний вес, сахарный диабет, рекомендовано воздержаться от употребления на завтрак каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов", — поделилась Ольга Глушко.