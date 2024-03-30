В Челябинске врачи провели операцию по удалению меланомы с использованием инновационной ICG-технологии

Врачи из Челябинска применили инновационную ICG-технологию при удалении меланомы кожи.
Специалисты отделения опухолей кожи, костей и мягких тканей Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины применили флуоресцентный метод ICG.
Этот метод позволяет снизить риски послеоперационных осложнений. ICG (Индоцианиновый зеленый) — водорастворимый флуоресцентный краситель, который можно увидеть в ближайшем инфракрасном диапазоне в режиме реального времени при проведении операции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрав России.
"Обычно для обнаружения сторожевого лимфоузла используем специальный радиофармпрепарат. На этот раз в дополнение к нему применили новую методику — ICG. В итоге получили двойной метод — накопление радиофармпрепарата и визуализацию с помощью флюоресценции,” — рассказал заведующий отделением Сергей Пашевич.
Помимо этого, инновационный метод может помочь при реконструктивно-пластических операциях. При помощи него можно оценить кровоснабжение лоскута, которым закрывают дефекты после удаления меланомы.
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