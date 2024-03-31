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Шаг к вечной жизни: новые технологии, заимствованные у тихоходок, могут остановить старение

Как продлить молодость: тихоходки поразили учёных своей выживаемостью

2:14
Здоровье

Тихоходки помогли учёным найти уникальный способ адаптации к условиям окружающей среды, а также разработать механизм рекордной выживаемости.

Как продлить молодость: тихоходки поразили учёных своей выживаемостью
Фото: tardigrades.bio.unc.edu by Willow Gabriel, Goldstein Lab is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

По результатам исследований учёных, когда белки этого невероятного существа вводятся в клетки человека, они могут замедлять молекулярные процессы. Это исследование открывает новые горизонты в области технологий борьбы со старением и долгосрочного сохранения клеток человека.

Опубликованные в журнале Protein Science результаты исследования подробно описывают, как тихоходки входят в состояние анабиоза и выходят из него. Их жизненные процессы временно приостанавливаются, когда они подвергаются воздействию экстремальных условий.

Группа учёных под руководством главного исследователя Сильвии Санчес Мартинес из лаборатории доцента кафедры молекулярной биологии Томаса Бутби показала, что белки тихоходок можно использовать для хранения жизненно важных лекарств и средств клеточной терапии, которые можно использовать в холодных условиях.

Хотя длина тихоходок составляет менее полмиллиметра, они известны своей способностью выдерживать условия полного высыхания, замерзания до температур чуть выше абсолютного нуля, нагревания до температуры около 150 градусов по Цельсию и радиации, в тысячи раз превышающей человеческую дозу.

Согласно новому исследованию, тихоходки используют белки, которые образуют гели внутри своих клеток, чтобы войти в состояние анабиоза и выжить в медленном жизненном процессе.

"Удивительно, но когда вводятся эти белки в клетки человека, они образуют гель и замедляют свой метаболизм, так же как это происходит у тихоходок", — говорит Санчес Мартинес.

Кроме того, клетки человека, содержащие эти белки, становятся более устойчивыми к стрессу, когда переходят в состояние покоя.

Это исследование также показало, что весь процесс обратим. Когда стресс снимается, гель тихоходок растворяется и клетки человека возвращаются к нормальному метаболизму.

"Наши результаты открывают путь к разработке технологий, основанных на обеспечении покоя в клетках и даже целых организмах, чтобы замедлить процесс старения", — заключили исследователи.

Тихоходки - уникальное существо, которое может жить вечно
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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